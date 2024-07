Mercato della moda in Italia a quota -99% | pesa la contraffazione bruciati 22 milioni al giorno

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 23 luglio 2024) Le esportazioni nel settorearrancano: dopo la stagnazione del 2023, ad aprile il Fondo monetario internazionale prevedeva per l’un incremento dell’export pari al +0,5%, poi la Commissione europea alzò le stime a un più ottimistico 2%. Infine la doccia fredda: l’analisi dei dati statistici mostra come l’attesa ripresa dell’export sia in ritardo per la. Nei primi cinque mesi del 2024 le esportazioni crescono di un valore omeopatico (+0,1%). Per il settore dei prodotti tessili e dell’abbigliamento, pelli e accessori, il calo tendenziale è del -3,9%. Il settoreè quello con il calo più ampio, con una flessione del -9,9%. Soffre l’exportna La denuncia arriva dall’Ufficio Studi di Confartigianato su dati Istat. L’analisi è stata effettuata sul periodo gennaio-maggio 2024. Il calo del settore supera quello dei metalli (-9,2%).