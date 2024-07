L' interesse della Lega per la storia male interpretata

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024) Allabisogna dare atto di essere l’unico partito che dimostri sinceroper la, affondando nei secoli addietro, di là dalle ritrite beghe del Novecento. Umberto Bossi aveva ripescato Pontida, col colpo di genio di stimolare la memoria condivisa delle medie inferiori, ben incardinata ma non più nitida: quanti ricordavano davvero che nel 1167 i comuniLombarda avessero giurato di non firmare mai una pace con Federico Barbarossa? E quanti che, qualche anno dopo, gli stessi comuni avevano firmato una pace con lo stesso imperatore? Peccato però che, durante il Risorgimento, “L’han giurato, li ho visti a Pontida” fosse diventato il refrain di una delle più note poesie di propaganda per l’unità d’Italia, esattamente il contrario di ciò che voleva Bossi. Pazienza.