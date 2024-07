La Primavera I campioncini di Bigica ripartono L’esordio sarà in casa del Verona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) È stato pubblicato ieri mattina il calendario della stagione 2024/25 del campionato1 – Trofeo Giacinto Facchetti, che il Sassuolo di Emiliano(foto) affronterà con lo scudetto cucito sul petto dopo che la stagione scorsa gli ha consegnato il primo tricolore della sua storia. I neroverdi hanno cominciato la preparazione ormai due settimane fa, hanno all’attivo due amichevoli – uno 0-0 contro i pari età del Bologna, una vittoria per 4-0 contro il Real Vicenza - e il 20 agosto giocheranno la Supercoppa contro la Fiorentina, ma allora il campionatogià cominciato. Il debutto infatti è in programma il fine settimana dopo Ferragosto – anticipi e posticipi non sono ancora stati ufficializzati – sul campo del, mentre la ‘prima’linga è in calendario il fine settimana successivo, quando la squadra diaffronterà l’Atalanta.