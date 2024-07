Infezioni in ospedale e resistenza agli antibiotici 430mila casi l’anno in Italia tra i paesi con incidenza più alta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) L’è tra icon i peggiori dati per le“correlate all’assistenza”. Provocate da germi multiresistenti, sono almenoe provocano 11mila decessi. Data l’delle– tra le maggiori in Europa, con 8,2 persone con un’infezione correlata all’assistenza ogni 100 ricoverati (dati dell’ultimo report dell’ECDC) – è stata creata una piattaforma per ricevere consulenza a distanza. I reparti di infettivologia sono presenti solamente nel 30% degli ospedali. La situazionena – “La situazionena delleCorrelate all’Assistenza rende indispensabile un’appropriatezza prescrittiva della terapia antibiotica e una sua rapida implementazione per salvaguardare la salute del paziente”, ha ricordato in una nota Massimo Andreoni, direttore scientifico della Societàna di Malattie Infettive e Tropicali (SIMIT).