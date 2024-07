Il pioniere bianconero Addio a Sergio Geminiani mediano e gentiluomo | Era il nostro campione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Undel Cesena Calcio che con orgoglio raccontava d’essere stato il primo nella storia bianconera a firmare un cartellino; aveva 11 anni, il Cesena era appena stato fondato nel 1940 e la sede era nei pressi di piazza del Popolo. Lo aveva reclutato il Conte Rognoni selezionandolo tra i i ragazzini che in città giocavano con la palla di stracci. A nemmeno 17 anni il debutto in prima squadra in serie B contro la Reggiana; era un figlio del vivaio creato dal tecnico viennese l’austriaco Karl Sturmer. Domenica sera a 94 anni si è spento, 112 presenze (8 reti) indove restò fino alla stagione 1950-’51 per proseguire una carriera dadi sostanza e dal fisico vigoroso tra Reggina (dove ricevette il primo stipendio da calciatore), Messina (il periodo migliore), Brescia, Messina di nuovo per chiudere nel Rimini nella stagione 1959-’60.