Harry Potter Miriam Margolyes svela | Ecco la mia più grande paura per il futuro

(Di martedì 23 luglio 2024) L'interprete della professoressa Sprite ha raccontato di avere un timore principale nella vita personale.ha raccontato di essere preoccupata per il proprio. L'attrice, 83 anni, famosa anche per le sue dichiarazioni al vetriolo contro i fan di, ha dichiarato di essere impaurita per un fattore in particolare che riguarda la sua vita personale.è famosa in tutto il mondo per aver interpretato la professoressa Pomona Sprite, insegnante di erbologia e capo della casa di Tassorosso, ine la camera dei segreti e nell'ultimo film della saga,e i Doni della Morte - Parte 2. Timori principali L'attrice è preoccupata di non avere abbastanza soldi