Elisabetta del Belgio si laurea | la royal family in festa tra Olimpiadi imminenti e foto chiacchierate

(Di martedì 23 luglio 2024) Sono giorni diper ladel. Dopo il weekend trascorso in pubblico, in occasione del National Day, re Filippo e la regina Mathilde sono volati nel Regno Unito per assistere all’esame didella primogenita, la principessa, al Lincoln College di Oxford. A sostenere la sorella in un giorno così importante anche la principessa Eleonora e il principe Emanuele. Assente, invece, il principe Gabriele.del, futura regina, siNegli scatti diffusi questa mattina da palazzo si vedeche cammina per le strade di Oxford insieme a tutta la famiglia. Felice e a proprio agio – chissà se anche con un po’ di ansia in vista dell’imminente cerimonia – nelle classichedi rito.