Cessione a luglio o salta tutto Ascoli ora si continua a trattare

(Di martedì 23 luglio 2024) La fumata bianca ancora non c’è stata ma ieri Massimo Pulcinelli in rappresentanza della Ferinvest e Cinzia Zambetti in rappresentanza della Metalcoat si sono incontrati per discutere nuovamente delladell’Calcio. La moglie di Matteo Trombetta Cappellani, manager e candidata alla probabile presidenza dell’Calcio qualora ladovesse andare in porto, ha provato ad ammorbidire la posizione ‘arroccata’ di Massimo Pulcinelli che non ha fatto alcun passo indietro rispetto alle richieste fatte la settimana scorsa. Pulcinelli ha ribadito la volontà di vendere il suo 90% di quote azionarie della società bianconera ma lo farà solo se verranno esaudite tutte le sue richieste.