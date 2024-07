Botta e risposta con Coldiretti sul numero degli iscritti

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 23 luglio 2024) Con la presente intendiamo segnalare un errore apparso nell’articolo a firma Luciano Capone, pubblicato sul Vostro giornale in data 20 luglio, che dà una lettura negativa della nostra Organizzazione. In detto articolo, si afferma erroneamente che il Segretario Generale diavrebbe dichiarato checonta 1,2 milioni di soci e che pertanto, da Vostra deduzione, la stessa ne avrebbe persi 300mila. Le riportiamo di seguito la trascrizione integrale del passaggio: “Un caloroso saluto a tutti i nostri dirigenti presenti in questa Assemblea. Per il vostro tramite saluto il milione e duecentomila nostri associati presenti sui territori italiani e le quattrocentotrentamila imprese dinamiche ed effervescenti che si debbono confrontare con i mercati giornalmente”. Ci preme, dunque, che venga rettificato quanto erroneamente riportato sul Vostro giornale.