Benedetta Rossi | la reginetta della cucina casalinga

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 23 luglio 2024), conosciuta e amata da milioni di italiani, è una delle figure più influenti nel mondo. La sua semplicità ha conquistato tutti gli utenti del web, ma soprattutto il suo amore per la. Ecco chi è la cuoca dei social. Con la sua simpatia e semplicità, è riuscita a conquistare il cuore di chiunque cerchi ricette facili e gustose per ogni occasione. Ma chi è realmentee come è riuscita a diventare una star nel panorama culinario italiano?: chi è la cuoca dei social, foto Instagram – VelvetMagè nata e cresciuta in una piccola cittadina delle Marche, dove ha sviluppato fin da piccola una grande passione per la. Cresciuta in una famiglia dove il cibo era al centrovita quotidiana,ha appreso i segretitradizionale italiana direttamente dalla madre e dalla nonna.