16enne muore annegato | era a fare un bagno in mare con quattro amici

(Di martedì 23 luglio 2024) Un ragazzo di 16 anni è morto stamattina mentre nuotava nelle acque antistanti la spiaggia di Margherita di Savoia, nel nord di Bari. La vittima, insieme ad altricoetanei, tutti stranieri, era arrivata in Puglia da Rionero in Vulture (Potenza) accompagnata da una cooperativa per trascorrere una giornata in spiaggia. Le circostanze dell’incidente non sono ancora del tutto chiare. I cinque giovani erano inquando potrebbero aver avuto difficoltà a tornare a riva. I soccorsi sono stati rapidi: il personale della Asl Bat è intervenuto viacon idromoto, mentre tre ambulanze sono partite da Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando, supportate dall’elisoccorso arrivato da Foggia. Nonostante i tentativi di rianimazione eseguiti dal personale sanitario, l’adolescente è stato dichiarato morto quando è stato portato a riva.