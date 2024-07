Usa 2024 a 106 giorni dalle elezioni si riparte da zero Decisivi come sempre saranno i soldi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) Avvenuto ciò che era ineluttabile, cioè il ritiro di Biden dalla corsa alla Casa Bianca, la campagna elettorale per le presidenziali americane comincia ora. Sida. Gli eventi si susseguono con una concitazione senza precedenti. Perfino l’atto clamoroso e storico – un candidato finito nel mirino di un killer e sfuggito all’assassinio – sembra un fatto ormai remoto. Dopo mesi di voci e pressioni esplicite, Biden alla fine si è piegato all’idea di non essere in grado di comandare dallo Studio Ovale per altri quattro anni. Se è scandaloso che i democratici abbiano per mesi censurato il declino cognitivo del presidente (rimarrà però in carica fino al 20 gennaio 2025: non ha intenzione di dimettersi)per scegliere l’abbandono sono stati due fattori: i sondaggi e i potenti del partito.