Urla e botte in mezzo alla gente Lite violenta tra due stranieri in strada

(Di lunedì 22 luglio 2024)da ubriachi eda orbi con parapiglia in. E’ avvenuto sabato sera, attorno alle 23 in via Setificio,a Jesi, dove sono intervenuti automedica, ambulanza e carabinieri. Tante le persone accorse dopo aver visto rincorrersi edre due uomini di origine straniera, in stato di forte agitazione. Inizialmente sembrava trattarsi di investimento da parte di un’automobile con una persona che avrebbe battuto la testa sul vetro della vettura ma secondo quanto ricostruito poi dai carabinieri si è trattato di unatra due. All’ arrivo dei carabinieri era rimasto solo uno dei due uomini ferito al volto, per fortuna non gravemente. E’ stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Si tratta di un 43enne affetto da problemi di natura psichiatrica. Indagini in corso per individuare l’altro coinvolto.