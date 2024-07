Stop a sindaca rettrice questora negli atti pubblici Dopo la bufera Lega verso la marcia indietro

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 22 luglio 2024) Allanon piace la declinazione al femminile di parole e ruoli storicamenteti al genere maschile e quindi vorrebbe vietareparole come, avvocata e, senza quindi tener più conto dell’identità di chi ricopre quel ruolo. Non solo: per chi non si dovesse adeguare, ci sarebbe anche una sanzione, con una multa prevista fino a 5mila euro. La proposta sulla declinazione al femminile ha scatenato, però, così tante polemiche, che ci sarebbe già unadella. Fonti del partito di Matteo Salvini precisano che “la proposta di legge del senatore Manfredi Potenti è un’iniziativa del tutto personale. Staremo a vedere.