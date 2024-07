Spal un cantiere aperto Biancazzurri in ritardo Servono subito rinforzi e doti di corsa e pressing

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) FERRARA Non può certo incantare, la-che-non-sarà, per il semplice fatto che è unache ancora non c’è, o c’è poco, né ci può essere. Senza più gli uomini che a primavera le regalarono il deciso cambio di passo, da Dalmonte a Zilli, da Petrovic a Buchel, da Valentini a Ghiringhelli, il buon Dossena si ritrova né più né meno la povera truppa di Colucci, arricchita soltanto da un La Mantia a bordo col fazzoletto in mano. Pochino per esaltare i tifosi: bisognerà attendere ancora, aspettare cessioni che liberino spazio a nuovi arrivi. L’allenatore è paziente perchè si fida del suo direttore Casella: lo conosce ed è certo di non venire buggerato. Ma intanto l’orologio non si ferma, il campionato è meno lontano e il tempo di inserire i nuovi diminuisce. Pare che in settimana qualcosa possa maturare, ed è ora di accelerare.