La Polizia di Stato sequestra circa 400 kg di cozze nere

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di lunedì 22 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoSi intensifica l’attività di controllo nell’ambito del Progetto “Estate Sicura 2024”, come peraltro definito in sede di Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto nei giorni scorsi dal Sig. Prefetto di Taranto Paola Dessì. L’attività di monitoraggio delladiè da sempre finalizzata – tra gli altri – a contrastare il diffuso quanto pericoloso fenomeno della vendita illegale di mitili, potenzialmente nocivi per la salute dell’uomo. I poliziotti del Commissariato Borgo, unitamente a personale dell’ASL di Taranto, hanno controllato, nei pressi del Porto mercantile, un’autovettura condotta da un 37enne tarantino, all’interno della quale hanno rinvenuto200 kg diprive di tracciabilità ed in cattivodi conservazione.