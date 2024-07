Il vivaio resta il fiore all’occhiello La Codigorese punta sui giovani E ora fa festa per il ripescaggio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) CALCIO E’ ancora tanto l’entusiasmo che circonda la squadra granata dellaal ritorno in Prima categoria dopo il, come chiesto dalla stessa società. Una realtà calcistica che prosegue nell’impegno di promuovere il calcio a ogni livello conseguendo grandi risultati col proprio settorele che, contando su oltre 160 atleti, può schierare ben nove formazionili. Cominciando dai più grandi abbiamo la squadra Under 19 regionale allenata da Massimo Marinelli, l’Under 17 campioni provinciali da Andrea Guerci, l’Under 15 seguita da Alessandro Zanardi. Si passa poi alla categoria Esordienti 2012 allenata da Roberto Folli, gli Esordienti 2013 seguiti da Francesco Beccati i Pulcini 2014 li guida Davide Paparella mentre i Pulcini 2015 sono seguiti da Denis Nordi.