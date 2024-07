I democratici Usa nel caos tentano di salvare il salvabile cioè la maggioranza alla Camera

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 22 luglio 2024) Mancano 106 giorni alle elezioni presidenziali Usa ma c’è una data al momento ancora più centrale nella campagna elettorale, il 19 agosto. È il giorno in cui a Chicago si apriranno i lavori della convention del Partito repubblicano. Un appuntamento solitamente di tiro in cui i delegati confermano le indicazioni del partito e danno il loro festante sostegno a questo o quel candidato. Ma oggi nessuno sa chi sarà il nome indicato a sfidare Donald Trump. Nelle convulse ore successive all’endorsement di Joe Biden per la sua vice, Kamala Harris, i sostegni incondizionati dei grandi nomi del partito sono stati rari e tiepidi. Al momento gli unici big schieratisi apertamente con l’attuale vicepresidente sono stati Hillary e Bill Clinton.