Fotovoltaico Brescia tra le province più virtuose d’Italia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Milano, 22 luglio 2024 – Il settorecontinua la sua crescita in tutta Italia. Nell'ottava edizione del Barometro deldi Elmec Solar emergono risultati che superano le aspettative. A marzo 2024 sono oltre un milione e mezzo, più precisamente 1.684.316, gli impianti installati in tutto il Paese, 360.198 in più dell'anno scorso, pari a un incremento del 27%. Le città sul podio per il maggior numero di impianti installati si confermano essere Roma,e Padova, ma non solo. L’incremento di nuovi impianti a Roma è stato di +15.435, quintuplicando (+485%) il risultato dell'anno precedente; lo stesso vale per(12552 impianti, +325% sul 2023) e Padova (11363 impianti, +365% sul 2023), che hanno quadruplicato gli impianti installati l'anno precedente.