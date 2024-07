Euro 2024 | Belgio Olanda Inghilterra e Francia le nazionali più colpite da episodi di odio online

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024). Queste sono state le squadre piùdadurante, come rende noto la Uefa che ha lanciato un programma di sensibilizzazione sugli abusi sul web, orientato anche a monitorare, segnalare e porre rimedio ai vari, in collaborazione con Meta, TikTok e X. Lanciato per la prima volta a Uefa Women’s uro 2022, il programma copre tutte le finali e i tornei Uefa, comprese le categorie giovanili, e durerà fino a Women’s2025 in Svizzera. “La protezione dei nostri giocatori, allenatori e arbitri dagli abusi– spiega Michele Uva, direttore Sostenibilità sociale e ambientale Uefa – non è solo una priorità ma una responsabilità. Il programma Uefa sugli abusiha dimostrato il nostro impegno nel creare un ambiente digitale più sicuro.