22 luglio è la Giornata del cervello | sapete che cerca di anticipare il futuro?

(Di lunedì 22 luglio 2024) Firenze, 222024 – Paure, sogni, comportamenti, pensieri. Il, di cui oggi ricorre unadedicata, è quel che più ci rende unici ma per quanto siano stati compiuti enormi passi in avanti, la rinon ha ancora sollevato del tutto la coltre di mistero che avvolge l'organo ospitato nelle nostre teste. Tra i segreti svelati: nel sonno ilnon si limita a consolidare i ricordi, madiil. Capita a volte di svegliarsi con in mente la soluzione a un problema che solo poche ore prima sembrava irrisolvibile: accade perché durante il sonno ilnon consolida soltanto il ricordo delle esperienze passate, madiquelle future. Lo dimostra lo studio sui ratti pubblicato sulla rivista Nature dai ritori della Rice University e dell’Università del Michigan.