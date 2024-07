Segreti di famiglia anticipazioni puntata di stasera 21 luglio | cosa accadrà nella soap di Canale 5?

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di domenica 21 luglio 2024) Laturcadi(Yargi) tornerà– 21– sui nostri teleschermi.nelle tre puntate che prenderanno il via alle 21:38 circa su5? Riflettori puntati su Ilgaz, Ceylin ed Eren che organizzeranno una trappola per scoprire chi ha ucciso Inci. L’assassino sembra avere ormai le ore contate.disestaIl procuratore Ilgaz organizza – insieme a Ceylin – un piano per incastrare l’assassino di Inci. Con loro collabora anche Eren. I tre hanno nel mirino Engin e suo padre Yekta e il loro piano consiste nel tendere una trappola all’assassino per farlo venire allo scoperto. In presenza di Engin, Umut fa una telefonata anonima a Zafer, il padre di Ceylin, dicendogli di lasciare una busta con del denaro nel cassonetto in cui è stato ritrovato il corpo della figlia.