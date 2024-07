Podismo la 40esima edizione firmata dalla Acquadela Casaglia-San Luca un successo Vincono Ricciardi e Accorsi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Si è conclusa un’altradidella-San, classico appuntamento podistico che richiama sempre un grande numero di atleti. Nel 2024 la corsa che attraversa i colli bolognesi ha compiuto 40 anni, con 522 atleti classificati, 102 donne e 420 uomini, che hanno completato il percorso che si snoda tra via, via Monte Albano passando anche davanti alla Basilica di Sanfino al traguardo in discesa. Un percorso che quest’anno ha visto, in senso contrario anche il passaggio del Tour de France. Ad organizzare la-Sanla societàBologna che grazie agli sforzi di Elisa Grandi è riuscita a far funzionare tutto alla perfezione, richiamando tanti podisticittà ma più in generale dall’Emilia-Romagna, fino ad atleti che hanno partecipato anche al di fuori della regione.