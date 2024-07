Matteo Berrettini si gode il successo a Gstaad | Vincere qui è speciale focus per gli US Open

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) Una prestazione perfetta. In 61? di gioco,ha conquistato il titolo nell’ATP250 di(Svizzera), replicando ilin questo torneo nel 2018 e portando a nove i titoli in carriera nel massimo circuito internazionale. Terra rossa amica, se si considera l’altra affermazione di questo 2024 a Marrakech (Marocco). Un evento quello elvetico però dal valore decisamente più alto, se si considerano i tennisti battuti nei quarti di finale e in semifinale dall’italiano, vale a dire il canadese Felix Auger-Aliassime e soprattutto il n.12 del mondo, Stefanos Tsitsipas, contro cui non aveva mai vinto. Ilodierno contro il francese Quentin Halys per 6-3 6-1 è stato il suggello di una grande settimana. “È davvero incredibile, mi sembra ieri quando ho vinto qui ala prima volta.