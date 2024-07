Il presidente Sansuini | Siamo soddisfatti ora vogliamo chiudere come diciamo noi Urbania quasi al completo | ne mancano solo due

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) All’calcio manca poco sia nella definizione della rosa, che per l’inizio di preparazione. A commentare il mercato estivo della squadra è ilJacopo: "Sono contento dicimossi e ci stiamo muovendo, sono andati via diversi calciatori che per noi nell’ultimo anno erano stati importanti, però ne sono arrivati altrettanti di qualità e di esperienza. Abbiamo cercato di fare tesoro delle mancanze che si sono evidenziate la scorsa stagione e con il mercato di quest’annoandare a colmarle. Ancora servono un paio di tasselli, però contiamo di completare la rosa nel modo che abbiamo in mente. Sono stati confermati giocatori importanti, sono sodisfatto, e poi,sempre, sarà il campo a determinare il valore della rosa. L’obiettivo è di continuare a crescere in un percorso strutturato e di migliorare quello fatto la scorsa stagione".