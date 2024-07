Caldo | contro l’afa il nutrizionista consiglia bibite fai da te

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di domenica 21 luglio 2024)ilasfissiante, ilda i propri consigli su come stare meglio:, tè verde ad estratti,fai da te In un periodo in cui le temperature raggiungono picchi sempre più elevati, trovare soluzioni per rinfrescarsi diventa essenziale. Tra queste, lefai da te rappresentano una scelta salutare e gustosa per combattereestiva. Quali sono i metodi dei nutrizionistiil?- Ansa-Notizie.comCiro Vestita, noto medicoe fitoterapeuta, sottolinea l’importanza di bere abbondante acqua durante questi giorni diintenso. Tuttavia, non bisogna dimenticare il ruolo fondamentale che frutta e verdura giocano nel reintegrare i sali minerali persi con la sudorazione. Elementi come potassio e magnesio sono vitali per il nostro organismo soprattutto in condizioni di stress termico.