Wta Palermo 2024 | Zheng inarrestabile vola di nuovo in finale dove sfiderà Muchova

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 20 luglio 2024) Qinwene da numero uno del seeding potrà provare a difendere inil titolo del Wta di. La cinese, vincitrice dell’ultima edizione, è infatti approdata inal Country e domenica sera è pronta a contendersi la trentacinquesima edizione contro Karolina, testa di serie numero due del torneo e giocatrice di assoluto livello ma falcidiata dagli infortuni. Entrambe vantano unaSlam in carriera, persa, la ceca sulla terra rossa di Parigi e la più giovane collega sul cemento australiano.VUOLE IL BIS La giovane tennista asiatica, numero 7 al mondo e reduce da unaSlam in stagione, ha avuto la meglio di Diane Parry, quarta favorita del seeding, col punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e 38 minuti di gioco.