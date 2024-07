Un' altra orsa trovata morta a Vallelaghi Trento Fugatti sul Tar | Stupiti dalla decisione andiamo avanti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024), 20 luglio 2024 – Un’con i resti di un piccolo. Risale a questa mattina l’ultima scoperta in Trentino, a. Nello stesso comune, il 17 luglio, un ciclista era stato inseguito. Ne dà notizia lo stessa Provincia. E subito torna la polemica. Il ritrovamento dell’con un piccolo Il ritrovamento - informa la Provincia diin una nota - è avvenuto nei boschi vicino a Covelo, nel comune di, da parte di un residente della zona. La carcassa dell’e i resti del piccolo sono stati recuperati per gli accertamenti. In mattinata il personale del Corpo forestale è intervenuto sul luogo del ritrovamento per un primo sopralluogo, ripetuto nel pomeriggio anche con l’ausilio dei cani, per raccogliere elementi utili e per verificare l’eventuale presenza in zona di altri resti o tracce.