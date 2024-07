Un giorno nel blu profondo L’impresa di Cappucciati | | In immersione per 24 ore fra pesci e pasta al pesto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Unintero sul ’pianeta blu’ per lui è come sedersi in pantofole sul divano di casa. Il sub da record Paolotenta – anzi, ritenta –di un’da 24 ore. Un team da settanta persone, trofie ale caffè col tuorlo d’uovo a fargli compagnia in una prova sportiva ai limiti dell’umano, affrontata a 68 anni, nel segno del rispetto e della conservazione della biodiversità marina. Si parte oggi alle 16 a 50 metri dal molo Sirio, a Spotorno, nel Savonese e si torna a rivedere il sole domani, alla stessa ora., ma come si passa il tempo per 24 ore sott’acqua? "Mi stanno preparando le parole crociate (ride, ndr). Ma non scherzo: hanno disegnato schema e definizioni su un pannello di forex, con una matita proverò a completarle tutte, ma non credo che mi annoierò". Nel bluc’è tanto da fare? "Non sarò così tanto in profondità.