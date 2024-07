Intercettazioni in dialetto processi bloccati | il trucco dei criminali calabresi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) In Italia esiste una trentina di lingue dialettali territoriali. Ognuna delle quali, a sua volta, ha espressioni, accenti e modi di dire differenti a seconda del dato ancora più strettamente locale. La parlata campana è diversa da quella lombarda, e fin qui lo riconosciamo tutti: però il napoletano non è il salernitano che non è il casertano che non ha niente a che vedere con le sfumature degli idiomi dei paesini dell'Irpinia (e a questo punto, sapere discernere non è facile per un orecchio non allenato o non del posto). Tutto ciò, che è sì materia linguistica ma non solo, ha una ricaduta (e pure enorme) sulla Giustizia. Rientra, infatti, nel complesso capitolo dellea cui il guardasigilli Carlo Nordio ha (correttamente) messo mano e che rappresentano uno degli espedienti investigativi più controversi.