Trump in Milwaukee | Sono sopravvissuto perché Dio era dalla mia parte

(Di venerdì 19 luglio 2024)intervenuto alla convention inha detto: “Dio eramia” Donaldha accettato formalmente la nomination per la Casa Bianca alla convention repubblicana di: “Stasera, con fede e devozione, accetto con orgoglio la vostra candidatura a presidente degli Stati Uniti”. Nel suo primo discorso dopo l’attentato, in cui è rimasto ferito ad un orecchio, rassicura i suoi sostenitori che sarà “il presidente di tutta l’America, non di metà”. “Ripristineremo la pace in America e nel mondo”, ha detto il tycoon. Sull’attentato ha detto: “avevo Diomia”, poi ha tenuto un minuto di silenzio per il vigile del fuoco deceduto nell’attentato. Poi ha snocciolato quelli chei temi del suo nuovo mandato.