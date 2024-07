Parigi 2024 Malagò | Il sogno? La massima medaglia alle Farfalle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) “Il mio? Che le ‘Farf’ della ginnastica ritmica vincessero ladelle medaglie“. Parola del presidente del Coni Giovannidall’aeroporto di Fiumicino, prima dell’imbarco sul volo Ita Airways diretto aper i Giochi Olimpici.ha poi spiegato: “Me lo auguro per tanti motivi: perché è una vita che sono competitive; sono andate tante volte sul podio, anche olimpico. Inoltre, conoscendo le ragazze, la loronatrice e la federazione, la storia e i sacrifici che fanno, veramente impressionante la dedizione praticamente 365 giorni l’anno, se le Farfvincessero ladelle medaglie, per il Paese sarebbe una cosa meravigliosa, oltre che per loro, ovviamente, e per la federazione“.: “Il? LaFarf” SportFace.