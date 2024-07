Mondo del giornalismo campano in lutto addio al decano dei cronisti Maurizio Cerino

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutodeinapoletani di nera e giudiziaria. Napoletano, 65 anni, da 4 in pensione, era sposato e padre di due figli. Da tempo era malato. Per una vita ha lavorato al Mattino. Laureato in Scienze della Comunicazione, nel 1994 gli è stato assegnato il premio Cronista 1995 per la scoperta della strana morte del professor Antonio Vittoria, preside della facoltà di farmacia e indagato per la tangentopoli sanitaria, con un possibile coinvolgimento della Massoneria. Ha pubblicato il libro Da Corleone a Torre Annunziata: il caso Siani (ed. Comune di Melito di Napoli). Ha firmato la sceneggiatura del film corto Mehari (regia Gianfranco De Rosa – prod. European film communication), al quale è stato assegnato il nastro d’argento della stampa specializzata al Film festival di Taormina (2001-2002).