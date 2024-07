La Vuelle ha trovato il suo re | firmato King

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Durante la pesca che Sacripanti conduceva da tre notti consecutive nell’oceano a stelle e strisce è rimasto impigliato un pesce grosso. L’ultimo tassello della squadra, ufficializzato ieri sera dal club, risponde al nome di Vincent, ala classe 1997, che l’anno scorso si è messo in luce nel campionato tedesco con gli Amburgo Towers (13,4 punti e 3,9 rimbalzi di media in 26’) facendo bene anche sul fronte Eurocup (12 punti di media in 25’), un coppa di buon livello per testare il valore di un americano.è un giocatore in ascesa: dopo le esperienze in G-League ha varcato l’Atlatico approdando inizialmente in leghe troppo soft, prima a Lussemburgo, dov’è stato devastante (33 punti di media), quindi in Inghilterra, dove ha fatto altrettanto bene, così da guadagnarsi la chiamata dalla Bundesliga con Amburgo che l’ha lanciato sulla ribalta dell’Eurocup.