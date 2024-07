Kvaratskhelia proseguono i contatti per il rinnovo | fissato l’appuntamento per la fumata bianca!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Khvicharesterà a Napoli per i prossimi anni. Il calciatore è ad un passo dalcon il club azzurro. Il caso legato a Khvichasembrerebbe essere rientrato. La stella del Napoli, dopo giorni non facili, è pronto a fiondarsi nuovamente nel mondo azzurro. Durante l’Europeo ci son stati momenti non semplici, ancor più a causa delle parole dell’agente che palesò la voglia di approdare altrove. Tutto ciò, ha portato subito ad una reazione del club partenopeo, il quale ha spento ogni possibilità legata alla cessione. Infatti, Khvichaè un uomo cruciale e continuerà ad esserlo anche con Antonio Conte. Il neo allenatore azzurro ha posto un veto inamovibile sulla cessione del georgiano, motivo per il quale l’opzione non è mai stata presa in considerazione.