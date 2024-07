È morto Bob Newhart il professor Proton di The Big Bang Theory

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) ÈBob. Volto iconico del cinema,è divenuto celebre per i ruoli da protagonista nelle serie televisive The BobShow e, ma soprattutto con The Big, dove interpretata il, personaggio che gli è valso un Emmy. Newhar si è spento a 94 anni dopo una serie malattie. Lo riferisce il suo addetto stampa, Jerry Digney, che ha riportato la notizia ai media. Nato a Oak Park, in Illinois, George Robertha studiato alla Loyola University di Chicago, prima di essere notato dal DJ Dan Sorkin per alcuni suoi monologhi. Dalla radio ai nightclub,ha conquistato tre Grammy con il suo album The Button-Down Mind of Bob. Il comico è entrato in televisione prendendo parte ad alcuni episodi di ER, Desperate Housewives e The Librarians e ha acquisito popolarità grazie al suo ruolo di Papà Elf in Elf.