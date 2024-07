Abusi sessuali su minori | condannato prof di religione

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 19 luglio 2024) Il giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Latina ha pronunciato stamattina sentenza di condanna a 12 anni di reclusione per l’insegnante dicattolica e diacono permanente per violenza sessuale su. L’uomo era stato arrestato la scorsa estate per presuntiai danni di 5 giovanissimi. Oggi la sentenza di condanna deldipersu– ilcorrieredellacitta.comSulla decisione della magistratura è intervenuta anche la Diocesi di Latina che ha sottolineato: “Come quando abbiamo avuto conoscenza dei delitti commessi, a gennaio dello scorso anno, anche ora confermiamo il nostro dolore per le sofferenze procurate alle giovani vittime e alle loro famiglie. A loro esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà”.