Un’altra orsa da abbattere | nel luna park del Trentino va in scena la replica del Medioevo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) E ci risiamo., mamma di tre cuccioli giovani di qualche mese, da. È ormai evidente al mondo intero che la giunta provinciale trentina, capitanata dal presidente Maurizio Fugatti, con i fidi assessori Failoni e Zanotelli, non perda occasione per “risolvere” le sue incapacità gestionali conclamate con la sola cosa che sappiano fare:animali, come in questo caso, come recentemente è stato con M90; ormai il modus operandi è consolidato. Si attende un pretesto, Fugatti dà l’ordine verbale, poi con calma emana la delibera cartacea, pubblicata sempre in maniera difficile da reperire, sempre con scarsa trasparenza.