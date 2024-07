Note al Lennon un successo oltre le aspettative

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Questa sera alle 21 la cantautrice texana Vanessa Peters e la sua band presenteranno al parcodi Castelnuovo Rangone l’ultimo album dal titolo "Flying on Instruments". Vanessa, proprio grazie a questo album, è entrata nella top 50 delle classifiche americane. Il concerto è ad ingresso libero e gratuito. La rassegnaalchiuderà poi i battenti con l’ormai tradizionale Limoni Indie Fest di venerdì 26 e sabato 27 luglio, ma il Comune traccia già un bilancio dell’iniziativa. L’assessore alla Cultura Stefano Solignani in fatti commenta: "Unogni aspettativa. Quest’anno la nostra rassegna, che ha visto ospiti italiani e internazionali, ha richiamato una media di 200 persone a sera con punte di300 provenienti da tutta la regione per ascoltare musica di qualità. Qualità che è ormai un segno distintivo di ‘al’.