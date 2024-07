Nicolas Cage dà forfait al Taormina Film Festival | Qualcosa sta succedendo a casa non posso andare da nessuna parte al momento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Scusate, ma alnon riesco a venire. Si è “assentato” cosìdalsiculo diretto dal ritrovato Marco Muller. La star, non più di primissimo piano, di Hollywood ha dato buca per la presentazione italiana di The surfer. Neldiretto da Lorcan Finnegan, il 60enneinterpreta un surfista che torna sulle scogliere australiane della sua infanzia per comprare unae viverci il resto dei suoi giorni ma il figlio contrariato e la moglie che pensa al divorzio non sembrano apprezzare la decisione dell’uomo. Ci penserà poi una gang di surfisti teppisti a rendere la situazione esplosiva. “Uno deipiù divertenti dell’ultima Cannes”, ha scritto Gianluca Arnone su Cinematografo.it, ricordando che “The surfer è un omaggio ai b-movie degli anni settanta”.