Napoli l' allarme di Conte | Partiamo da una situazione media | c' è molto da lavorare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024), 18 luglio 2024 - Quando di mezzo c'è un mattatore e un grande esperto della comunicazione come Antoniocapire il reale confine tra sincerità e pretattica tra le sue parole è una missionecomplicata. Il tecnico salentino sta confermando il trend anche in questi primi scampoli della sua avventura al, provando a bilanciare il ruolo di 'pompiere' a quello di motivatore. Le dichiarazioni diIntercettato dai microfoni Rai,ha provato a fare il punto dellain casadopo i primi giorni di ritiro a Dimaro. "Anche quando si vince bisogna sempre fare delle valutazioni per capire in cosa è possibile migliorare. Una vittoria a volte può infatti coprire parecchie magagne: invece bisogna rimanere obiettivi e analizzare bene quanto si è fatto sul rettangolo verde.