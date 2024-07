Macia DT Spezia | Esposito? Mancano le firme ringrazio l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Il Direttore Tecnicodelloconferma l’imminente arrivo di Francesco Pioin Liguria. Arriverà dal. CI SIAMO – Francesco Piosi appresta a ritornare allo, dopo il prestito dello scorso anno. A confermare la buona riuscita dell’operazione anche Eduardo, Direttore Tecnico dello, in conferenza stampa. Le sue parole di ringraziamento anche verso: «La rosa è praticamente al completo, per i due portierisolo alcuni dettagli per chiuderli entrambi, mentre per Piodevo ringraziare la dirigenza del, l’entourage del calciatore e il desiderio del ragazzo di continuare il suo percorso con questa maglia. Pertanto non appena arriveranno le, Pio potrà tornare ad allenarsi con i compagni».