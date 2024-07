L’Italia si spacca su Von der Leyen | favorevole FI contrari FdI Lega e M5S

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di giovedì 18 luglio 2024) Articolo pubblicato giovedì 18 Luglio 2024, 15:33 - Ultimo aggiornamento: 18 Luglio 2024, 15:43Il programma presentato questa mattina da Ursula Von derha creato ovviamente divisioni all’interno dei gruppi europei, così come all’interno dei partiti politici italiani. Non tutti, infatti, hanno apprezzato le parole della Presidente della Commissione Ue, che è candidata per un L'articolosisu Von derFI,FdI,e M5S proviene da Il Difforme.