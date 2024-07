Ladri a caccia di cellulari e tablet

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Colpo grosso dei soliti ignoti, l’altro ieri di notte in uno degli esercizi situati al centro commerciale in Galleria dei Cooperatori, alle porte del centro abitato di Novellara. Ihanno colpito al negozio Vertex, specializzato in vendita e riparazione di telefonini, computer e altre apparecchiature elettroniche e informatiche. I malviventi hanno forzato la porta per poi entrare nel negozio, da dove hanno rubato numerosi telefonini, computer portatili,. Il bottino ammonta ad almeno 15mila euro. Una forte amarezza ha colpito il titolare Zhen Yu, che da circa tre anni gestisce il punto vendita e di assistenza a Novellara. "Sono passati quasi tre anni da quando ho cominciato questa nuova avventura, lavorando duro da zero, dedicandomi anche ad aiutare tutti i bisognosi. Sono grato alle persone intorno a me, che mi vogliono bene.