I giorni delle matricole | Percorsi ad alta qualità Così Unife apre le porte al mondo del lavoro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Da oggi partono le immatricolazioni del prossimo anno accademico a. "Anche quest’anno siamo molto soddisfatti perché presentiamo un’offerta formativa al passo con i tempi, che spazia in tutti gli ambiti, da quelli umanistici a quelli scientifici, condie innovativi, fortemente orientati alle esigenze del mercato del– afferma la rettrice Laura Ramaciotti –. In questo nuovo anno accademico i nostri corsi si arricchiscono di due nuove proposte: la laurea triennale in Scienze e politiche per l’ambiente, incentrata sulle sfide ambientali attuali e future, e la laurea magistrale in Small Business Management in International Markets, che forma professionisti in grado di gestire e far crescere piccole e medie imprese a livello internazionale.