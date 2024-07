Concord è ora disponibile l’Open Beta su PS5 e PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 18 luglio 2024) Firewalk Studios e Sony Interactive Enteratinment hanno rilasciatodiin questa giornata del 18 Luglio 2024, consentendo in questo modo ai possessori di PS5 e PC di provare con mano il nuovo l’hero shooter in arrivo sul mercato a fine Agosto. Ebbene sì, come rivelato dal colosso giapponese appena qualche giorno fa, questa nuova versione dellasaràfino al prossimo 21 luglio 2024 e sarà scaricabile per tutti i giocatori in possesso di una PlayStation 5 oppure di un PC, senza richiedere di conseguenza necessariamente la prenotazione del titolo oppure la sottoscrizione di un abbonamento al PlayStation Plus (i requisiti per ottenere la Closed). Precisiamo inoltre chedisu Personal Computer sia traverso Steam che l’Epic Games Store.