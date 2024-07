Cabal alla Juventus | l’Inter ha preferito non partecipare ad aste Un principio! – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Juan Davidè prossimo al trasferimentoin questa finestra estiva di calciomercato: decisivo l’affondo di Cristiano Giuntoli, cui è seguita la volontà deldi nona un’asta. LA NOTIZIA – Che Juan Davidstia per diventare un calciatore dellaè una novità di mercato dell’ultima giornata, considerando quantofosse avanti nella corsa al suo ingaggio in estate. L’affermazione di una tale realtà, con il colombiano già pronto a recarsi a Torino per svolgere le visite mediche preliminari al momento della firma del contratto con la, è stata il frutto di un’offerta presentata ieri dal dt dellaCristiano Giuntoli di circa 10 milioni di euro più 2 di bonus.