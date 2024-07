Accoltellamento si è costituito il 23enne sospettato di tentato omicidio | scatta il fermo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) Reggio Emilia, 18 luglio 2024 - Questa mattina si è presentato spontaneamente in questura iltunisinodi aver accoltellato due volte all'addome un 26enne ghanese sotto i portici di viale IV Novembre, ennesimo episodio che ha sconvolto martedì sera la zona della stazione ferroviaria. Il, senza fissa dimora, indagato per, la cui identità era stata individuata a seguito degli accertamenti congiunti dei carabinieri e della squadra mobile della questura, si èaccompagnato da un legale intorno alle 10 nella caserma di via Dante. Poi si è sottoposto per un paio di ore all'interrogatorio con i poliziotti delegati dal pubblico ministero Valentina Salvi.