Tamberi | Sto meglio sono al 100% Firmerei per l’oro e il ritiro la sera del 10 agosto

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Gianmarcoha un sogno. Il secondo oro olimpico nel salto in alto, un’impresa finora mai riuscita in campo maschile. Ne ha parlato all’Ansa dopo la firma dell’accordo con cui si è legato alla sua Regione Marche come testimonial per due anni. «pere illadel 10» dice l’atleta. All’Olimpiade parigina sarà portabandiera azzurro.: «Quello che sto rincorrendo è unico, non c’è mai riuscito nessuno» Il pensiero di Gimbo è già rivolto alle Olimpiadi che potrebbe chiudere la sua favolosa carriera. «L’avevo detto anche a Tokyo che sarebbe stata l’ultima sfida che avevo in testa, l’avevo detto l’anno scorso per i Mondiali. Penso sia difficile dire basta, però in questo momento quello che sto rincorrendo è un qualcosa di unico che sarà difficilissimo da raggiungere perché non c’è mai riuscito nessuno.