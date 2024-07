Napoli-Lukaku spuntano le cifre dell’accordo! Sconto del Chelsea

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 17 luglio 2024) Romeluè in orbitaormai da qualche settimana:ledell’affare, mossa importante da parte del. Ilsi avvicina concretamente a Romelu. L’attaccante belga è in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte che lo vorrebbe nella sua squadra soprattutto per sostituire Victor Osimhen. Il nigeriano è in partenza, in questo ore pare sia arrivata ad un punto di sblocco la trattativa per vedere il bomber azzurro approdare all’ombra del Tour Eiffel. Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a portare una cifra importante sulla scrivania di Aurelio De Laurentiis, e questo consentirebbe aldi poter andare all’affondo per. Dal canto suo, l’attaccante belga ha già espresso gradimento per la maglia azzurre, anche perchè questo gli consentirebbe di tornare a lavorare proprio con Conte.